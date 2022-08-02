التعليم تعلن انطلاق مسابقة "إنجازات بلدى" لطلاب المدارس خلال الصيف

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انطلاق وبدء مسابقة إنجازات بلدى لجميع طلاب المرحلة الإعدادية بمدارس الجمهورية كنشاط صيفى يقدم الطلاب من خلالها أعمالهم عن انجازات الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة حيث تم إطلاق العديد من المشاريع القومية العملاقة واحداث نقلة نوعية فى كل القطاعات على سبيل المثال تطوير التعليم وتعميق التصنيع المحلى بقطاع السياحة والعديد من عمليات التنقيب عن البترول والغاز بجانب إطلاق العديد من المبادرات منها تكافل وكرامة على أن يتم الإعلان عن المسابقة فى مكان بارز فى كل مدرسة إعدادية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.