اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:53 ص
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التحقيقات: لص الذهب في الجمالية استغل عمله بالمحل ونفذ جريمته بأسلوب المغافلة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:00 ص
التحقيقات: لص الذهب في الجمالية استغل عمله بالمحل ونفذ جريمته بأسلوب المغافلة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من أحد المحال بمنطقة الجمالية، استغل عمله ونفذ جريمته بأسلوب المغافلة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية؛ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته خاتم ذهب مجهول المصدر، بمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل المحل عمله وباستدعاء مالكة المحل تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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جرائم سرقة

الجمالية

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