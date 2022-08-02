التحقيقات: عامل أشعل النار فى نفسه أثناء جلسة صلح مع زوجته فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عقب الانتهاء من المناظرة الأولية لجثة عامل أنهى حياته حرقا خلال جلسة صلح جمعت بينه وبين زوجته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، أن المتوفى قام بإشعال النيران في نفسه، مما أصابه بحروق من الدرجة الرابعة، أدت إلى توقف جميع وظائف الجسد، وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية ، فارق الحياة على إثرها .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عامل بإشعال النيران فى نفسه بعقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "صفوت" عامل في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بحروق في أنحاء الجسم المختلفة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.