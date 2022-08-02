البيت الأبيض: زيارة بيلوسى المحتملة ليست حجة لزيادة النشاط العسكرى بتايوان

حذر البيت الأبيض الصين من اتخاذ إجراءات تصعيدية إذا زارت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى ‏تايوان خلال رحلتها إلى آسيا هذا الأسبوع، مؤكدا أن مثل هذه الزيارة لا تغير شيئا، وفقا لصحيفة ذا ‏هيل.‏

وقال جون كيربى المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض: "ليس هناك سبب لتصعيد هذا هناك كل ‏الأسباب نظرًا لمصالح أمننا القومى - بالإضافة إلى مصلحة حلفائنا وشركائنا الذين يراقبون المحيط ‏الهندى فى أى يوم معين - هناك كل الأسباب لعدم تصعيد هذا الأمر."‏

يقال إن بيلوسى ستزور تايوان يوم الثلاثاء خلال جولتها فى آسيا، التى بدأت عندما ذهبت إلى سنغافورة، ‏وحذرت بكين من أنها تعارض بشدة زيارة رئيس مجلس النواب إلى تايوان وأنها ستؤثر على الصين ‏والولايات المتحدة متعهدة بأن تتخذ الصين "إجراءات قوية وحاسمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".‏

قال كيربي: "ببساطة، لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة تتفق مع سياسة الولايات المتحدة ‏طويلة الأمد إلى نوع من صراع الأزمات أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكرى العدوانى فى مضيق ‏تايوان أو حوله".‏

وأشار كيربى إلى أن الصين تضع الأساس لمزيد من الاستفزازات المحتملة وأن الصين "يبدو أنها تهيئ ‏نفسها لاتخاذ مزيد من الخطوات فى الأيام المقبلة، وربما على مدى زمنى أطول".‏

وأضاف أن "هذه الخطوات المحتملة من الصين يمكن أن تشمل استفزازات عسكرية، مثل إطلاق ‏صواريخ فى مضيق تايوان أو حول تايوان".‏