البيت الأبيض: زيارة بيلوسى المحتملة ليست حجة لزيادة النشاط العسكرى بتايوان

حذر البيت الأبيض الصين من اتخاذ إجراءات تصعيدية إذا زارت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تايوان خلال رحلتها إلى آسيا هذا الأسبوع، مؤكدا أن مثل هذه الزيارة لا تغير شيئا، وفقا لصحيفة ذا هيل.
وقال جون كيربى المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض: "ليس هناك سبب لتصعيد هذا هناك كل الأسباب نظرًا لمصالح أمننا القومى - بالإضافة إلى مصلحة حلفائنا وشركائنا الذين يراقبون المحيط الهندى فى أى يوم معين - هناك كل الأسباب لعدم تصعيد هذا الأمر."
يقال إن بيلوسى ستزور تايوان يوم الثلاثاء خلال جولتها فى آسيا، التى بدأت عندما ذهبت إلى سنغافورة، وحذرت بكين من أنها تعارض بشدة زيارة رئيس مجلس النواب إلى تايوان وأنها ستؤثر على الصين والولايات المتحدة متعهدة بأن تتخذ الصين "إجراءات قوية وحاسمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".
قال كيربي: "ببساطة، لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة تتفق مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من صراع الأزمات أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكرى العدوانى فى مضيق تايوان أو حوله".
وأشار كيربى إلى أن الصين تضع الأساس لمزيد من الاستفزازات المحتملة وأن الصين "يبدو أنها تهيئ نفسها لاتخاذ مزيد من الخطوات فى الأيام المقبلة، وربما على مدى زمنى أطول".
وأضاف أن "هذه الخطوات المحتملة من الصين يمكن أن تشمل استفزازات عسكرية، مثل إطلاق صواريخ فى مضيق تايوان أو حول تايوان".
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