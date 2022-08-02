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الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى.. فيديو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:05 م
الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى.. فيديو توسعة الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، فيديو يوضح انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، حيث ظهر القوس الجنوبي للطريق الدائري للقاهرة الكبرى بعد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير، كذلك ظهر القوس الشمالي للطريق الدائري للقاهرة الكبرى بعد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير.

 

وأعلنت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من اعمال التطوير والتوسعة بالمرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ، و تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم

وتشمل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، المسافة من تقاطع الدائري مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي و قطاعات الاسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية باجمالي طول 34 كم

 

وتشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وانشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع اسماعيلية الزراعى.


الطريق الدائرى

الدائري

توسعة الدائري

النقل



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