الأمم المتحدة: 1455 ضحية مدنية في أوكرانيا خلال يوليو المنصرم

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ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سجل في الفترة مابين أول يوليو وحتى 31 يوليو الماضي سقوط 355 قتيلا في أوكرانيا، إضافة إلى 1100 جريح.

وأشار المكتب - في تقرير تناول أخر تحديثاته للضحايا المدنيين نتيجة الصراع في أوكرانيا، صدر اليوم الثلاثاء إلى أن 301 شخص من بين القتلى سقطوا في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما أصيب 903 آخرين في المناطق نفسها.

وأضاف أنه تم تسجيل 54 قتيلا و 197 مصابا في أجزاء من إقايمي" لوجانسك" و"دونيتسك" التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.

وأوضح التقرير أن 342 قتيلا و1078 جريحا سقطوا وأصيبوا جراء الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق بنسبة (98 %)، فيما سقط 13 قتيلا جراء الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وجرح 22 آخرون (2 %).

وبحسب التقرير، سجل المكتب الأممي منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وحتى نهاية يوليو المنصرم، 12 ألفا و 584 ضحية بين المدنيين منهم 5327 قتيلا و7257 جريحا، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء سقط 3148 قتيلا في منطقتي لوجانسك ودونيتسك، إضافة إلى 3897 جريحا، أما في المناطق التى تسيطر عليها الحكومة فقد سقط 2897 قتيلا وأصيب 2905 آخرون، في حين بلغ عدد من سقطوا قتلى في الأراضي التي تسيطر عليها القوتت المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها 251 مدنيا وجرح 992 آخرين.

وأوضح التقرير أن عدد القتلى في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما سقط الضحايا مثل مناطق (مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وايفانو فرانكيفسك وخاركيف وخيرسون وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسك وبولتافا وريفني وترنوبل وفينيتسيا وفولين و مناطق زيتومير) بلغ 2179 قتيلا مدنيا إضافة إلى 3360 جريحا آخرين.