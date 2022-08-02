الأمم المتحدة: نتابع عن كثب التطورات فى كوسوفو

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتوترات الجارية على معابر كوسوفو وصربيا، إننا نتابع التطورات في كوسوفو عن كثب ونرحب بتأجيل تنفيذ القرارات التي أدت إلى نزع فتيل التوتر على الأرض.

فيما حثت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، جميع الأطراف على معالجة القضايا بحسن نية من خلال الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الاستقرار والأمن من أجل الكل.

يذكر ان هناك توترات على الحدود بين كوسوفو وصربيا، مع وجود تخوفات من اشتعال فتيل الحرب بين البلدين، خاصة بعدما دوت صافرات الإنذار فى الجزء الشمالى من كوسوفو، وسط مزاعم بدخول القوات الصربية إلى إقليم كوسوفو وميتوخيا، وهو الأمر الذي نفته لاحقًا وزارة الدفاع الصربية، وفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.