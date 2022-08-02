الأمم المتحدة: لجنة للتحقق من أسماء المحتجزين بقوائم اتفاقية التبادل فى اليمن

كتبت : هند المغربي

أفاد بيان بعثة الأمم المتحدة في اليمن وفقا للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأطراف في اليمن اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن وتحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات. إضافةً إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.

ولفت البيان إلى أنه اختتمت اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس من العام الحالي، وشارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن .

وقال المبعوث الخاص لليمن هانس جروندبرج "يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وأن لا تدخر جهداً في تحقيق اطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لافتا الى إن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية."

وحثّ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً.