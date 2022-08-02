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الأمم المتحدة عن زيارة بيلوسى لتايوان: حكومة الصين الشعبية الممثل الوحيد لبكين

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:13 م
الأمم المتحدة عن زيارة بيلوسى لتايوان: حكومة الصين الشعبية الممثل الوحيد لبكين نانسى بيلوسى فى تايوان
كتب أحمد عرفة

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أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن موقف الأمم المتحدة إزاء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، يتمثل في أن حكومة جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن سياسات الأمم المتحدة تجاه هذه المسألة تتمثل في الإنطلاق من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 بشأن الصين، الصادر في عام 1971.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.


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