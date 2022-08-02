الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار وأماكن سقوطها الأيام المقبلة

كتب محمود راغب

كشف خريطة التنبؤات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن خرائط الطقس تشير إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء.

وأشارت خريطة التنبؤات إلى أنه من المتوقع اعتبارا من السبت 06 أغسطس الى الثلاثاء 09 أغسطس 2022 من خلال خرائط الطقس تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنـوب البـلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا ورمال مثارة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.