ارتفاع درجات الحرارة يخفض إنتاج الزيتون فى إسبانيا 20 ألف طن

فاطمة شوقى

أكد مزارعو الزيتون في إسبانيا أن التغييرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أدت إلى خفض إنتاج زيت الزيتون انخفضت بمقدار 20 ألف طن.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن موجات الخر الشديدة التى تضرب إسبانيا هذا الصيف أثرت علي إنتاج زيت الزيتون هذا بالإضافة إلي الحرب فى أوكرانيا ، وفقا لوزير الزراعة لويس بلاناس.

وقال بلاناس "إذا لم يكن هناك انخفاض في درجات الحرارة أو هطول الأمطار في الأسابيع المقبلة ، فقد يكون محصول الزيتون هذا العام أقل بشكل ملحوظ من السابق".

قال بلاناس انه ومن المرجح أن يؤدي استمرار انقطاع إمدادات زيت عباد الشمس في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية كما ارتفعت أسعار زيت الزيتون المكرر بنسبة 8.3٪ في يونيو ، وفقًا للمجلس الدولي للزيتون.

ويقدر بلاناس أن إجمالي إنتاج إسبانيا من الحبوب ، بما في ذلك الذرة والقمح والشعير ، قد ينخفض ​​بنسبة 13٪ هذا العام إلى 17.5 مليون طن نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.