ارتفاع حصيلة وفيات الأمطار الموسمية والفيضانات فى باكستان إلى 478 شخصا

كتب خالد إبراهيم

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الموسمية والفيضانات المفاجئة فى باكستان إلى 478 شخصا فى الأسابيع السبعة الماضية، حسبما ذكرت السلطة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن السلطة أن الحوادث المتعلقة بالأمطار تسببت في إصابة 536 شخصا، وأسفرت عن نزوح آلاف العائلات حيث يتواصل سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة على البلاد منذ 14 يونيو، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني، شاهباز شريف، يوم الإثنين، معربا عن حزنه لخسائر الأرواح الناجمة عن الأمطار الموسمية والفيضان في مقاطعة بالوشستان، إن "المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى المقاطعات شاركت في جهود الإغاثة بالمقاطعة".

فيما أعربت جمهورية مصر العربية، السبت، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية ولذوي ضحايا الفيضانات التي ضربت أماكن متفرقة من البلاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة المئات، ‫كما أعربت مصر عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.