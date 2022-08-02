اليوم السابع
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اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 فى جامعة كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:11 م
اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 فى جامعة كفر الشيخ.. صور اختبارات القدرات بجامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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واصلت جامعة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022م، الراغبين في الالتحاق بكليات التمريض، التربية الرياضية، التربية النوعية، رافق لجنة المجلس الأعلى للجامعات الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية ، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة إنه تم استقبال اللجنة والتأكد من سير امتحان القدرات بكل سهولة والتيسير على الطلاب المتقدمين، وتم توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية مع تخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك وسط إجراءات احترازية ومتابعة دقيقة من المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجامعة، لسير اختبارات القدرات وإزالة أي عقبات أمام الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تواجدت في 3 كليات بجامعة كفر الشيخ، وتفقدت عدد من اللجان والأماكن المخصصة لإجراء امتحان القدرات، والإطلاع على نظام التصحيح الإلكتروني وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وأوضح  الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تقوم بمتابعة اختبارات القدرات بالكليات بشكل دوري مع التأكيد على الإجراءات الوقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، موجهاً إدارات الكليات بتوفير أقصى سبل الراحة للطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات والتسهيل عليهم.

اللجنة بكلية التربية النوعية
اللجنة بكلية التربية النوعية

 

اختبارات القدرات بجامعة كفر الشيخ
اختبارات القدرات بجامعة كفر الشيخ

 

متابعة اختبارات القدرات
متابعة اختبارات القدرات

 

لجنة المجلس الاعلى للجامعات بكلية التربية الرياضية
لجنة المجلس الاعلى للجامعات بكلية التربية الرياضية

 


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