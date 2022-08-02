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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:00 م
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إنقاذ سيدة وزوجها من الغرق بجوار المركب العائم فى بورسعيد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:21 م
إنقاذ سيدة وزوجها من الغرق بجوار المركب العائم فى بورسعيد رجال إنقاذ الشاطئ
بورسعيد - محمد عزام

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تمكن رجال الإنقاذ بإدارة الشاطئ في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ سيدة وزوجها جرفتهما الأمواج داخل مياه البحر الأبيض المتوسط وتعرضا للغرق. 
 
وأكد طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أنه تم إنقاذ إسراء محمد البالغة من العمر 23 سنة، من فاقوس محافظة الشرقية، بمرافقة زوجها السيد جاد 25 سنه، من الغرق بعد أن جرفتهما الأمواج داخل عمق البحر. 
 
وتقدم طارق عثمان، بالشكر للمنقذين بنطاق شاطئ الشرق وهم : "محمد منير، عبد الرحمن بوجى، عظيمه"، مشيراً إلي أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، واستدعاء إسعاف الشاطئ على الفور. 
 
وأوضح مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد، أن الحالة مستقرة بعد إجراء الإسعافات ولم يستدعي نقلهم للمستشفى.
 
 
رجال إنقاذ الشاطئ
رجال إنقاذ الشاطئ

سيارة إسعاف الشاطئ
سيارة إسعاف الشاطئ

 

 


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