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إعلام تايوانى: مطار تايبيه يتلقى تهديدات بوجود قنابل قبل زيارة بيلوسى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:14 ص
إعلام تايوانى: مطار تايبيه يتلقى تهديدات بوجود قنابل قبل زيارة بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى
كتب سمير حسنى

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قالت وسائل إعلام تايوانية، اليوم الثلاثاء، إن مطار العاصمة تايبيه تلقى تهديدات بوجود قنابل قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي المرتقبة.

فى غضون ذلك، حلقت طائرات حربية صينية عدة بالقرب من "خط الوسط" الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري، صباح الثلاثاء، فيما بقيت سفن حربية صينية قريبة من هذا الخط.

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أنباء عن استعداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، الثلاثاء، وهو ما اعتبرته الصين تدخلاً في شؤونها الداخلية، إذ تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزء من أراضيها.

بينما قالت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، إنها تملك مجموعة عسكرية كاملة من الأنشطة بالقرب من تايوان وستنشر قواتها بشكل مناسب رداً على تهديدات محتملة، وذلك في إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، والتي تتوعد الصين باتخاذ إجراءات عسكرية تجاهها.

 


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