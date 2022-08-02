إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة فى الدقهلية

فريق المحافظات

شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حملة على عدد من المحلات التجارية والأسواق ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية، اليوم الثلاثاء.



وقاد الحملة المهندس لطفي عباس، نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأسفرت عن إعدام 50 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنح صحية لعدم وجود الشهادات الصحية، و4 محاضر مخالفات تموينية، و7 إنذارات لتقنين الوضع البيئي، كما تم تحرير مذكرة غلق لوجود خطر داهم، وضبط 6 مخالفات إشغال طريق، و13 مخالفة إعلان بدون ترخيص.



وتم عمل تقرير انضمامي يوضح نتائج الحملة، وعرضه على رئيس المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.



وأكد المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس المركز، على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ومراقبة صحة وسلامة الأغذية بالمحلات التجارية والمطاعم، للحفاظ على صحة المواطنين.



شارك في الحملة وليد الموجي، مدير المكتب الفني، والدكتورة دعاء علام، من الطب البيطري، والدكتور رامي فؤاد، من الرقابة التموينية، وأحمد الطنطاوي، مدير الأمن الصناعي، ومحمد حسن، من الصحة، وأحمد عادل، مدير إدارة المتابعة، وعبد الحميد العطار، مدير رخص المحلات، وحمدي حامد، مدير إدارة البيئة، وماهر العطار، من إدارة المتابعة.