اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمركز بنى مزار بالمنيا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:30 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمركز بنى مزار بالمنيا انقلاب ميكروباص - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى بمدينة بني مزار شمال المنيا.
 
وقد أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة فى الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. 
 
وقد أفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث السرعة الزائدة، والتى تسببت فى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة. 
 

مديرية الامن

حادث مرورى

بنى مزار

اخبار المنيا

محافظة المتيا

انقلاب ميكروباص



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة