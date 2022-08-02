إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الدواويس بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الدواويس بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ7 سيارات اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.