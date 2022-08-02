إصابة 3 أشخاص في حريق محول كهرباء بأحد مصانع جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في حريق محول كهرباء بأحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام 3 مصابين نتيجة حريق فى محول كهرباء داخل مصنع، وحالتهم العامة مستقرة وأسماؤهم كالتالي: أحمد حسن محمد 40 سنة، محمد حسن العيسوى، محمد العربى محمد 49 سنة، وجميع المصابين حروق بالوجه والكفين والأقدام.

كان قد تبلغ لإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغاً يفيد باندلاع حريق في احد مصانع بجنوب المحافظة، وعلي الفور توجه فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتم اخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة، وتقديم الاسعافات الأولية للمصابين.