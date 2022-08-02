إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع الاحتلال لمسيرة في نابلس

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أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن، واستهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص وبحالات اختناق بالغاز.



وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر بنابلس، إن 22 فلسطينيا تلقوا الإسعافات جراء إصابتهم بالرصاص "المطاطي"، بينما تلقى 75 آخرون الإسعافات اللازمة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع.



كانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.