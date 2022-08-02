إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مركز أخميم بسوهاج وقوع مصادمة بين سيارتين تابعتين لشركة خاصة لمستلزمات الطرق نتج عن الحادث إصابة عاملين بالشركة المشار إليها، وتم نقلهما للمستشفى المركزى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة المركز مركز أخميم وتبين أنه أثناء سير السيارة " نصف نقل تابعة لشركة خاصة لمستلزمات الطرق قيادة حسن ف ع ح 27 سنة سائق ويقيم مركز بني سويف اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالسيارة قيادة محمد ا ا ع 26 سنة سائق - ويقيم المنوفية تابعه لذات الشركة.

نتج عن الحادث إصابة كل من "محمود ر" 35 سنة ويقيم شرقية و"محمود م م" 42 سنة ويقيم بندر بني سويف عاملين بالشركة المشار إليها من مستقلي السيارتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج، وتم رفع أثار الحادث وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.