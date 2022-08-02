اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:38 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج حادث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مركز أخميم بسوهاج وقوع مصادمة بين سيارتين تابعتين لشركة خاصة لمستلزمات الطرق نتج عن الحادث إصابة عاملين بالشركة المشار إليها، وتم نقلهما للمستشفى المركزى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة المركز مركز أخميم وتبين أنه أثناء سير السيارة " نصف نقل تابعة لشركة خاصة لمستلزمات الطرق قيادة حسن ف ع ح 27 سنة سائق ويقيم مركز بني سويف اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالسيارة قيادة محمد ا ا ع 26 سنة سائق - ويقيم المنوفية تابعه لذات الشركة.

نتج عن الحادث إصابة كل من "محمود ر" 35 سنة ويقيم شرقية و"محمود م م" 42 سنة ويقيم بندر بني سويف عاملين بالشركة المشار إليها من مستقلي السيارتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج، وتم رفع أثار الحادث وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

تصدم

اخميم

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة