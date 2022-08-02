إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف بمركزى مغاغة وبنى مزار بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات الميدانية التي تنفذها الوحدات المحلية للحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها، لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 20 حالة تعد على أرض أملاك الدولة والأراضي الزراعية منها 6 حالات تعدى بالبناء المخالف علي أرض أملاك الدولة بقريتي برطباط وأبا و14 حالة تعدى على أملاك دولة بقرية ميانة، حيث تمت الازالة حتى سطح الارض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنظيم حملات ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية حيث تم إزالة 14 حالة تعدي بقرية صدف موزعة كالآتي ( 3 حالات أملاك دولة ، 8 حالات صرف و3 حالات تعدى على الارض الزراعية)، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين .