إزالة حالات بناء بدون ترخيص فى منطقة مشروع ناصر ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قيام الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي بشن حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة حالة بناء بدون ترخيص فى منطقة مشروع ناصر على مساحة 150 مترا، جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وومتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح، أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات ، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.