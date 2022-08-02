اليوم السابع
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أهالى قرية جنبواى بالبحيرة يعانون من تكرار انقطاع المياه.. والمحافظة ترد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:00 ص
أهالى قرية جنبواى بالبحيرة يعانون من تكرار انقطاع المياه.. والمحافظة ترد انقطاع المياه
كتبت: شيماء حمدى

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أرسل القارئ أحمد حلمى من أهالى قرية جنبواى بمركز ايتاى البارود بالبحيرة، مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب تكرار انقطاع المياه وضعفها في حال وصولها، وذلك بالرغم من الاستمرار في دفع فاتورة المياه .

وأكد المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، تكثيف الجهود للتواصل مع المواطنين وسرعة الرد على الشكاوى، مضيفا أنه جار فحص الشكوى ومعاينتها على الطبيعة من قبل الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حلها.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


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