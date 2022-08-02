أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1032 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية تراجع 5 جنيهات، وجاء هبوط الذهب بسبب عوامل العرض والطلب حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق مما يؤدي إلي هبوط سعر الذهب في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط من 1037 جنيها للجرام إلي 1032 جنيها للجرام



أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 1032 جنيها

عيار 18 يسجل 885 جنيها

عيار 24 يسجل 1177 جنيها

الجنيه الذهب 8256 جنيها

توقعات أسعار الذهب عالمياً تخلى الذهب عن مكاسبه التي سجلها في أوائل المعاملات ليتم تداوله دون تغير يذكر الثلاثاء 2 أغسطس مع ارتفاع الدولار الأميركي، وأبقى انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة من الركود المعدن الأصفر قرب ذروته في أربعة أسابيع

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الآونة الأخيرة.مضيفا إن زيادة أكبر في أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي وتراجع التضخم سيؤثران على الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.