اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:50 م
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-8-2022 فى مصر

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-8-2022 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء بعد تراجع الأسعار بحوالي 12 جنيها، بعد صعود لأكثر من مرة في تعاملات أمس، وجاء هبوط الذهب بسبب عوامل العرض والطلب حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق مما يؤدي إلي هبوط سعر الذهب في مصر.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1028 جنيها.

عيار 18 يسجل 882 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 1174 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8224 جنيها.
 

توقعات أسعار الذهب 

أكد علاء راشد الخبير بأسواق المعادن إن أسعار الذهب تتجه نحو حركة صاعدة ملحوظة منذ فترة التعويم عام 2016، حيث سجلت الأسعار مستويات 600 جنيه وهو مستوى مقاوم كبير للذهب، ومع تخطي السعر هذه النقطة إلى 600 جنيها انخفض السعر مرة اخري ما يقرب من 60 إلى 70 جنيه، ثم ارتفع واخترق السوق هذا المستوي ليواصل بعدها سلسلة صعود على مراحل وفترات زمنية مختلفة.
 
وأضاف في تصريحات خاصة، أن أقرب نقطة مقاومة واجهت الذهب في مصر بعدها هي تسجيل مستوى 928 جنيها للجرام كأعلى سعر له فى 2021، ثم عاد السوق بعدها وتراجع ليسجل 740 جنيها وتحرك المعدن في قناة بين السعرين، ثم واصل السوق الارتفاع وبقوة ليسجل بعدها  جنيها 1250كأعلى سعر تاريخي وصل له الذهب خلال مايو 2022.
 
وأكد أن الهبوط الذي يحدث في الأسعار حاليا لا يمكن أن نسميه اتجاه هابط للذهب، ويمكن الحكم على الذهب ونقول أنه سجل مستوى هبوطي عندما تصل الأسعار إلى مستوى 740 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21 مرة أخري وأن هذا المستوي بعيد تمام عن الأسعار الموجودة حالين.

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب



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