أخبار مصر.. التموين: السلع متوفرة ولدينا 4 ملايين طن مخزون قمح بالصوامع

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم ضخ السلع التموينية من يوم 27 يوليو، لصرف مستحقات شهر أغسطس من اليوم الأول، وجميع المقررات متوفرة بنسبة 25 %، وأى مواطن له حرية الاختيار بين 25 سلعة حسب احتياجات المنزل.

وأضاف، خليل خلال مداخلة هاتفيه على قناة "dmc"، أن هناك حملات دورية مستمرة لتوفير السلع ووصلوها للمواطن، فضلا عن وجود قاعدة بيانات والعرض بصفة مستمرة على الوزير.

تابع، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القمح هذا العام يحسب للقيادة السياسية ويوجد 4 ملايين طن مخزون استراتيجى بالصوامع، ونجحت الدولة فى جلب 660 ألف طن قمح، ولدى اكتفاء ذاتى غير مسبوق من القمح حتى فبراير 2023، ونحن على أرض ثابته ونشترى بحرية تامة فى المناقصات، وكل التعاقدات مع القمح وصلت، ماعدا واحدة، كما أن السلع متوفرة والسلع آمنة.

وأشار إلى أن لدينا 1500 مخزن تابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، ومصر ستكون سلة الغذاء فى الوطن العربى، حيث هناك توجه فى الزراعة والصناعة، فالدولة نجحت فى ملف الأمن الغذائي.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

نائب وزير التعليم: الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطنى للتعليم

قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، إن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة للأزهر سيكون له ممثلين في المجلس.

وأضاف نائب الوزير أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والفني والمهني والتقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر.

وأوضح أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل الخطة.

الجيش الصينى يعلن عن مناورات عسكرية فى 6 مناطق بمحيط جزيرة تايوان

قال التلفزيون الصيني، إن جيش التحرير الشعبي، سيجري مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة بما في ذلك التدريبات بالذخيرة الحية في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد.

وفى السياق ذاته، علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

من جانبها، قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.

وغردت بيلوسى فور وصولها إلى تايوان على تويتر قائلة: "تؤكد مناقشاتنا مع القيادة التايوانية دعمنا لشريكنا وتعزيز مصالحنا المشتركة، بما في ذلك تطوير منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة".

ووسط ظلام دامس، نزلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، فيما قال التلفزيون الصيني، إنه تم إرسال طائرة مقاتلة Su-35 التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مضيق تايوان.

فيتوريا يطلب تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري تحديد مواعيد، لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري الممتاز، خلال الأيام المقبلة، وينوي فيتوريا عقد جلسات مع مدربي فرق الدوري المصري الممتاز بشكل منفصل، للتشاور حول جميع الأمور الفنية وسماع آرائهم، كما طلب المدير الفني البرتغالي تقريرًا شاملًا حول دوري "الممتاز ب"، حيث يخطط لتحديد آلية لمتابعته بشكل دقيق خلال الموسم المقبل.

وبدأ المدير الفني البرتغالي مهام عمله على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري بشكل رسمي، انطلاقًا من شهر أغسطس الحالي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه في شهر يوليو الماضي.

ويعود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء، ومعه جهازه المعاون لبدء مهام عملهم مع المنتخب الوطنى استعداداً للمعسكر الذى يقام فى شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

كما تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى، قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.

التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل 8 أغسطس الجارى

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أولياء الأمور بشأن مواعيد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدا إن النتيجة سوف تعلن فى المواعيد التى تم تحديدها سابقا أى فى الأسبوع الأول من أغسطس الجارى، متابعا: ستعلن قبل 8 أغسطس الجارى.

وتابع وزير التربية والتعليم: الوزارة لم تغير المواعيد التى تم الإعلان عنها منذ البداية، وليس هناك تأخير من الأساس، حيث طالب الوزير من أولياء الأمور بالاستماع بدقة لما تعلنه الوزارة.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر "موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 12 جنيها وعيار 21 يسجل 1028 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء، تراجعا بحوالى 12جنيها، بعد صعود لأكثر من مرة فى تعاملات أمس، وجاء هبوط الذهب بسبب عوامل العرض والطلب، حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق، مما يؤدى إلى هبوط سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1028 جنيها

عيار 18 يسجل 882 جنيها

عيار 24 يسجل 1174 جنيها

الجنيه الذهب 8224 جنيها

طقس الغد حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا ورمال مثارة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.

قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بـ704 ملايين دولار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 ، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9 % ، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت18.2 %.

وأضاف الفريق ربيع أن عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الميلادي 2022 سجلت 704 مليون دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4 %.

غدا.. العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) ينطلق فوق الأهرامات

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 وذلك في منطقة الأهرامات، وحيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى .

ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة، بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

كما تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى فى غارة أمريكية على أفغانستان

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.