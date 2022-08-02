أخبار مصر.. التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل 8 أغسطس الجارى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أولياء الأمور بشأن مواعيد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدا إن النتيجة سوف تعلن فى المواعيد التى تم تحديدها سابقا أى فى الأسبوع الأول من أغسطس الجارى، متابعا: ستعلن قبل 8 أغسطس الجارى.

وتابع وزير التربية والتعليم: الوزارة لم تغير المواعيد التى تم الإعلان عنها منذ البداية، وليس هناك تأخير من الأساس، حيث طالب الوزير من أولياء الأمور بالاستماع بدقة لما تعلنه الوزارة.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر "موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 12 جنيها وعيار 21 يسجل 1028 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء، تراجعا بحوالى 12جنيها، بعد صعود لأكثر من مرة فى تعاملات أمس، وجاء هبوط الذهب بسبب عوامل العرض والطلب، حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق، مما يؤدى إلى هبوط سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1028 جنيها

عيار 18 يسجل 882 جنيها

عيار 24 يسجل 1174 جنيها

الجنيه الذهب 8224 جنيها

طقس الغد حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا ورمال مثارة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.

قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بـ704 ملايين دولار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 ، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9 % ، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت18.2 %.

وأضاف الفريق ربيع أن عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الميلادي 2022 سجلت 704 مليون دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4 %.

غدا.. العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022)

ينطلق فوق الأهرامات

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 وذلك في منطقة الأهرامات، وحيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى .

ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة، بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

كما تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى فى غارة أمريكية على أفغانستان

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.