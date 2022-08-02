أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.750 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، بنك قطر الوطني الأهلي.



البورصة تربح 4.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.750 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 343.8 مليون ورقة مالية بقيمة 997.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.02%، والعرب على 3.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 300.2 ألف جنيه، 12 مليون جنيه، 360.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.1 مليون جنيه، 355 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11622 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3497 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إلكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، شراء الثانية 165 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.37%، شراء الثالثة 400 ألف سهم بنسبة 0.018% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 500 ألف سهم، شراء الخامسة 450 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 5 ملايين سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.1961%، على التوالي.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، العربية لإدارة وتطوير الأصول 7.3 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، البدر للبلاستيك 175 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون المالية القابضة 8.5 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، 199 ألف سهم، 579 سهم، 2953 سهم، 64 ألف سهم، 50 ألف سهم، 55 ألف سهم، 82 ألف سهم، على التوالي، 391.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 160 ألف سهم.



شراء المستثمرين أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم شريف عدلي كيرلس بولس عدد 230 ألف سهم بسعر 1.5904 جنيه بقيمة إجمالية 365.8 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 14.941% إلى 15%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز.

وأعلنت شركة المالية والصناعية المصرية، بيع المساهم بنك مصر عدد 7.3 مليون سهم بسعر 20 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 145.3 مليون جنيه ليتخارج البنك نهائيًا من الشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 145.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 118.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 23%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 32.4 مليون جنيه مقارنة مع 29.5 مليون جنيه بنسبة نمو 10%.



المنصورة للدواجن قالت شركة المنصورة للدواجن، إنه تلقت عرض شراء من أحمد جمعة الدسوقي عطية لشراء كامل حصة شركة المنصورة للدواجن في شركة الصفوة للدواجن (كوكو)، والبالغة 756 ألف سهم بعرض شراء للسهم بقيمة 13.23 جنيه لتبلغ إجمالى قيمة عرض الشراء مبلغ 10 ملايين جنيه.