أحياء مدينة الأقصر تنفذ حملات نظافة ورفع الإشغالات

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت أحياء مدينة الأقصر، بمتابعة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملات نظافة ورفع الإشغالات بمدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستهدفت الحملات المناطق والأحياء الآتية، حي شمال وتم عمل حملة إشغالات شملت الوحدة الصحية وبدران ونجع الطويل، وحملة نظافة ، شملت ساحة معبد الكرنك، كما تم تنفيذ حملة نظافة بمناطق مسجد السيد يوسف، شارع بولا، الكومنولث، سلمي سليم، ومكتبة مصر العامة، وميدان الكتاب، وميدان العماري والمركز الحضري للمرأة، وفي حي جنوب قامت الوردية المسائية بحملة نظافة بمنطقة مرحبا والكورنيش و خالد بن الوليد و الصنايع و شارع مجلس المدينة والسجل المدني، ونزله الزناتي، وكذلك تم غسيل رصيف موقف البياضية، ورفع الإشغالات من محيط منطقة جنوب بمشاركة قسم الإشغالات بمدينة الأقصر.



أما فى حي شرق فقامت الوردية المسائية تفريغ الحاويات من القمامة شملت العوايدية، القباحي الغربي، الجواهرة، الصرف الصحي، وبين الموقفين خلف سور محطة السكة الحديد، وفي حي وسط تم تنفيذ حملة نظافة بشارع صلاح سالم الغربي بالوردية الليلية، وفى حي المطار تم تشغيل المكبس الثقيل لرفع القمامة من صناديق طريق منشأة العماري العمومي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومدخل الفاخورة الشرقي وملعب نجع العرب برجال منطقة المطار بالوردية الصباحية.



وأسفرت الحملات عن رفع حوالى 60 طن قمامة و15 طن تراكمات وأتربة على مدار اليوم، حفاظاً على صحة المواطنين وحفاظًا على البيئة من إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية، حيث شارك في الحملات أحمد عوض الله رئيس حي شمال، وحسن بسطاوي نائب رئيس حي شمال، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، وحسن عبده رئيس حي جنوب ومحمد قاسم نائب رئيس حي جنوب، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، وأيمن حسين رئيس حي وسط، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار.



