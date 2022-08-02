"آثار الإسكندرية": إنهاء 95% من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى

الاسكندرية جاكلين منير

قال محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه،أنه تم الإنتهاء من95%من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي والذي تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

حيث تفقد محمد متولى مدير أثار الإسكندرية القلعة اليوم، وكان يرافقة مهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام إدارة حماية الشواطئ لغرب الدلتا، محمد عز المشرف على قلعة قايتباى، مهندس أحمد فتحى كبير مهندسي إدارة حماية الشواطئ، مهندس هشام زكي مدير مشروع حماية القلعة.

وذلك للوقوف على نسبة الإنجاز بالمشروع الذي يقوم بتنفيذة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وبناء علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وبتكلفة 267 مليون جنيه، حيث تجري الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وأشار محمد متولى إلى أن المشروع هو أول مشروع هندسي بحرى متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي بالاسكندريه من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية وبنسبة حماية 100%، ويقع المشروع الذي جرى تنفيذ نحو 95 % منه حتى الآن، وذلك في 4 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر.