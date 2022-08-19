5 فئات مستثناة من خطة التكويت وإنهاء خدمات غير الكويتيين.. تعرف عليها

إيمان حنا

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أن هناك فئات مستثناة من خطة التكويت فى بلدية الكويت وتشمل تلك الفئات كلا من..

ـ الموظف غير الكويتي لأم كويتية.



ـ الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجى.



ـ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.



ـ موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).



ـ 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.