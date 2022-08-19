اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

5 فئات مستثناة من خطة التكويت وإنهاء خدمات غير الكويتيين.. تعرف عليها

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:23 م
5 فئات مستثناة من خطة التكويت وإنهاء خدمات غير الكويتيين.. تعرف عليها الوافدين بالكويت ـ أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أن هناك فئات مستثناة من خطة التكويت فى بلدية الكويت وتشمل تلك الفئات كلا من..

ـ  الموظف غير الكويتي لأم كويتية.

ـ الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجى.

ـ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ـ موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).

ـ 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.


الكويت

خطة التكويت

اخبار الكويت

الوافدين بالكويت

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة