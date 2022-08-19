193.9 مليون دولار صادرات مصر من الأسمدة مايو الماضى بزيادة 33.9%

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من الأسمدة ارتفاعا ملحوظا في شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193.9 مليون دولار، بينما كانت 144.8 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 49.1 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 33.9%.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن صادرات الأسمدة كانت ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا في مصر في هذا الشهر، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية وبلغت نحو 4 مليار دولار، بينما كانت نحو 3.39 مليار دولار في شهر مايو عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 18.3%.

وتضمنت قائمة السلع الأكثر تصديرا أيضا كلا من صادرات البترول الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 389 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 297.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 91.3 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 30.7%، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 147.3 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 116.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 30.7 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 26.3%.

وسجل العجز في الميزان التجاري نحو 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 35.8٪، وفقت لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.