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10 جرحى على الأقل فى تفجير وهجوم مسلح على فندق بالصومال

الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:24 م
10 جرحى على الأقل فى تفجير وهجوم مسلح على فندق بالصومال تجمعات أمام الفندق
كتب محمد جمال

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أعلنت وسائل إعلام صومالية سقوط 10 جرحى على الأقل فى تفجير وهجوم مسلح على فندق بالصومال، كما كشفت أيضا إصابة رئيس استخبارات مقديشو بهجوم لحركة الشباب على فندق الحياة، وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن هجوم استهدف مساء فندقا فى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف موقع صحيفة "الصومال اليوم" أن الحركة أعلنت أن انتحاريين اقتحموا "فندق الحياة" الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة"، وأوضح أن مصادر وشهود أكدوا أن سيارتين مفخختين دخلتا إلى ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، وأعقب ذلك هجوم مسلح.
 
ونقل الموقع عن مصادر محلية أن "مسلحين اقتحموا فندق الحياة بالقرب من مطار مقديشو بعد هجوم عنيف، وأن 3 انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل المسلحين".
 
وأكدت المصادر أن المواجهات مازالت حتى الآن داخل الفندق بين المسلحين المهاجمين وقوات الأمن، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن.
 
وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن سلسلة من دوي الانفجارات المتتالية، سُمعت وسط مقديشو، وأعقب الانفجارات تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين وقوات الأمن.

الصومال

مقديشو

أخبار الصومال

هجوم الصومال



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