وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد إدارتى وسط وشرق

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، عددًا من مساجد إدارتي (وسط وشرق) والاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جاهزية المساجد واستعدادها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

وقد أكد فى بيان اليوم، أن هذه الجولات مستمرة لمتابعة الأنشطة الصيفية والمقارئ القرآنية والدروس المنهجية وغيرها من الأنشطة الدعوية بالمساجد.

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الآيات الكونية في القرآن الكريم وأكد فى خطبته" إن المتدبر في الكون يجد ان الله عزوجل أودع فيها من شواهد عظمته وبديع صنعه ما تحار الألباب فيه وتقف عاجزة أمام بديع صنعه تبارك وتعالى، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى في كثيرًا من آيات القرآن الكريم بالتدبر في الكون والوقوف على أسراره لنزداد إيمانا ويقينا فقال تبارك وتعالى "إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب".