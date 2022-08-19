وفاة 5 أطفال فى العاصمة طرابلس بسبب استنشاق مبيد حشرى

كتب أحمد جمعة

أكد المستشفي الجامعى طرابلس وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة جراء إصابتهم بإختناق بسبب استنشاق مبيد حشرى.

وأشارت المستشفى إلى أن الحالات وصلت جميعها الليلة البارحة في حالة سيئة جداً، وكانت إحداهم مفارقة للحياة وهي طفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر ، بينما توفي ثلاثة أطفال آخرين فجر اليوم الجمعة ، قبل أن ينتقل شقيقهم الخامس إلى رحمة الله بعد ظهر اليوم.

ولازال الأطباء وكل الكوادر العاملة بالمستشفى الجامعي في طرابلس يبذلون قصارى جهدهم الانقاذ حياة ثلاثة أشقاء أخرين للمتوفين في عناية الاطفال.

وأكدت المستشفى أن كل الأطباء والاختصاصيين حاولوا بكل مابوسعهم إنقاذ الأطفال ولكن حجم التسمم كان كبير جداً والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة.

هذا ولازال التواصل مستمر منذ البارحة بين مدير عام المستشفي عبدالعاطي الرطيب، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح منذ دخول الحالات المستشفى بوضعه في صورة اخر مستجدات حالات الاطفال.

كما جدد المستشفى الجامعي دعوته لكل أولياء الأمور بتوخي الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لما تحتويه من مواد سامة وقاتلة.