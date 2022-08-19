وزير الرى يتفقد موقع انهيار كوبرى مشاة بالشرقية ويكلف بسرعة إعادة إنشائه

أجري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، زيارة مفأجاة اليوم الجمعة، لقرية العزيزية بالشرقية، لتفقد موقع كوبري المشاة الذي انهار الأسبوع الماضي، رافقه فيها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات وزارة الموارد المائية والرى والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم زيارة موقع كوبرى العزيزية على بحر مويس ووجه بسرعة التعامل مع الشكاوى وحسمها بالتنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يضمن أداء الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين على الوجه الأكمل.

كما توجه لمنطقة ترعة الفليفلة، للاطمئنان على حالة الرى والتأكيد والتوجيه بسرعة حسم الشكاوى وضمان تحسين خدمات توصيل مياه الرى لكافة المزارعين طبقا لبرامج إدارة المياه التى تضعها الوزارة فى المواعيد وبالكميات المقررة.

في سياق ذاته ، عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لقاء بأهالي قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح وذلك بمقر الوحدة المحلية بالعزيزية.

أدار المحافظ حواراً مع أهالي القرية واطمئن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم واستمع لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطنون ، موجهاً رئيس المركز بحلها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة.

وخلال لقائه بأهالي القرية كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من شوارع القرية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات ومراجعة بالوعات الصرف الصحي والتأكد من تغطيتها بطريقة محكمة حفاظاً على سلامة الماره وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء للحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالمواطن وتسعى لحل مشاكله ، مشيراً إلى إصداره تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والتعرف على شكاوى المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وحي وقرية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة عليهم .