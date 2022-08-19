جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للبعثات الأممية آدم عبد المولى، ونائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال أنيتا كيكي جبيهو والوفد المرافق لها، حيث تم بحث الأوضاع الإنسانية في البلاد؛ لاسيما الاستجابة لبرامج الأمم المتحدة للتنمية وبناء الحكومة والجهود الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.