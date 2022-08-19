اليوم السابع
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والد طفلة سقطت من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الحادث

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:14 ص
والد طفلة سقطت من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الحادث سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد طفلة سقطت من الطابق الخامس في مدينة 6 أكتوبر، وذكر أن ابنته البالغة من العمر 12 سنة، خلال جلوسها أعلى سطح العقار، اختل توازنها، وسقطت لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نافيا وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وناظر رجال المباحث جثة الطفلة، كما تم إعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها، وتبين إصابتها بكسور ونزيف وكدمات، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمدينة 6 أكتوبر،  انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 12 سنة  اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس، ما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، والذين لم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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سقوط طفلة من عقار

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