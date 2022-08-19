هبوط أرضى بمصر القديمة بشارع مجمع المدارس والدفع بفرق الإصلاح

كتب سيد الخلفاوى

شهد حي مصر القديمة، بالقاهرة، هبوطا أرضيا بشارع مجمع المدارس ،حيث تلقت الاجهزة التنفيذية بالحي إخطارًا من غرفة العمليات وانتقلت علي الفور الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط.

وتابع الدكتور محمد السيد ليله رئيس حي مصر القديمة، اعمال معالجة آثار الهبوط، وجارٍ العمل على معالجة آثار الهبوط، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتم فرض كردون أمني حول الموقع وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع ، وجارٍ إصلاح الأعطال وإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين.



الهبوط الأرضى



جانب من الهبوط الأرضى



الهبوط الأرضى بمصر القديمة