نيابة محرم بك تقرر حبس شقيقين قتلا شاب فى الإسكندرية بسبب "ركنة السيارة"

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما شاب بسبب خلافات على ركن السيارة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية مع التحفظ على كاميرات المراقبة والتصريح بدفن الجثمان.



وكان قد تمكن ضباط مباحث قسم محرم بك وسط الإسكندرية، من ضبط شقيقان متهمان فى مقتل شاب ثلاثيني، بطعنة في العنق والتي أدخلته المستشفى بين الحياة والموت، وذلك على إثر خلاف وقع مساء أمس، مع أحد الأشخاص يقوم بجراج السيارات أمام محل الكاوتش الخاص بالمجني عليه ترتب عليه طعن الشاب الثلاثيني في رقبته والتي إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يلقى مصرعه.



تفاصيل واقعة مقتل مالك محل كاوتش بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع حادث في زين العابدين بجوار المستشفى القبطي ومدرسة العباسية يفيد بإصابة شاب في ذلك الشارع المشار إليه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين إصابة شاب ثلاثيني يدعى «عمرو» مالك محل كاوتش، وذلك إثر طعنة فى الرقبة من قبل شقيقان استأجرا جراچ تحت ذات عمارة المحل، ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الإصابة النافذة في الرقبة قد أنهت حياته.



وبسؤال شهود العيان تبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات على عدم وضع عربيات أمام محل المجني عليه، والتي انتهت بطعن أحد مسؤولي الجراج للمجني عليه في رقبته بآلة حادة.

وتحرر محضر بالواقعة وتبعه ضبط المتهمين، فيما نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج قبل أن يلقى مصرعه، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

