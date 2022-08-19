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ننشر الحدود الدنيا للقبول بتنسيق جامعة دمياط للعام الدراسى 2022/2023

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:46 ص
ننشر الحدود الدنيا للقبول بتنسيق جامعة دمياط للعام الدراسى 2022/2023 جامعة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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انتهي مكتب التنسيق من اعلان نتيجة المرحلة الأولي  للجامعات وكان لكليات جامعة دمياط نصيب كبير فيها.
 

حيث جاءت الحدود الدنيا للمرحلة العلمية على النحو التالي:

طب دمياط 386، هندسة دمياط 362
حاسبات ومعلومات دمياط "رياضة" 342
 

وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:

آثار دمياط 326،حقوق دمياط 296
تجارة دمياط 292، تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283، تربية دمياط 273،آداب دمياط 271،تجارة انتساب موجه دمياط 271.

وما زال هناك العديد من الاماكن الشاغرة مختلف كليات جامعة دمياط لطلاب المرحلة الثانية.


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