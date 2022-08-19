ننشر الحدود الدنيا للقبول بتنسيق جامعة دمياط للعام الدراسى 2022/2023

دمياط معتز الشربيني

انتهي مكتب التنسيق من اعلان نتيجة المرحلة الأولي للجامعات وكان لكليات جامعة دمياط نصيب كبير فيها.



حيث جاءت الحدود الدنيا للمرحلة العلمية على النحو التالي:

طب دمياط 386، هندسة دمياط 362

حاسبات ومعلومات دمياط "رياضة" 342



وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:

آثار دمياط 326،حقوق دمياط 296

تجارة دمياط 292، تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283، تربية دمياط 273،آداب دمياط 271،تجارة انتساب موجه دمياط 271.



وما زال هناك العديد من الاماكن الشاغرة مختلف كليات جامعة دمياط لطلاب المرحلة الثانية.