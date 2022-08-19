ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، حادث مروع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل، صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع وإصابة 28 شخصا جميعهم من محافظات جنوب الصعيد.

تقلت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، في مركز المنيا، بين أتوبيس وسيارة نقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، جميعهم من محافظات جنوب الصعيد، وتم نقلهم إلي مستشفي المنيا العام ومستشفى سمالوط لتلقي العلاج.

أفادت التحريات الأولية أن الأتوبيس كان قادما من محافظة الأقصر ويقل نحو 50 راكبا، في طريقة إلي محافظة القاهره، وعلي بعد 2 كيلو من بوابة رسوم الطريق الصحراوي الشرقي في إتجاه بحري، إصطدمت بجانبه الأيمن سيارة نقل محملة بالطوب الحجري، ونتج عن ذلك مصرع كلا من عمر هاشم مصطفي 16 سنة ومقيم بمركز قوص بمحافظة قنا، إبراهيم حسن سعد 16 سنه ومقيم بمركز قوص بمحافظة قنا، فهد ابو النجا حامد 25 سنه قنا، فوزي السيد فوزي 45 سنه، ومقيم بمركز زفتي بمحافظة الغربية، سيد محمد علي 47 سنه ومقيم بمحافظة الجيزة، مصطفى عبد الغني خضري 19 سنه، مركز قوص بمحافظة قنا.

بينما أصيب كلا من مؤمن محمود فريد 35 سنه ومقيم بالأقصر، محمد نصر 25 سنه ومقيم بالسودان، هبة محمد عبد الجابر 45 سنة ومقيم بالأقصر، روان محمد عبد الجابر 17 سنه، وشقيها عبد الله محمد عبد الجابر 7 سنوات، سلامة محمد زكي 25 سنه قنا، حازم محمود ابراهيم 22 سنه قنا، احمد محمد خضري 30 سنه الاقصر، فاطمة حسن بغدادي30 سنه ومقيمه بالاقصر، محمود رجب عبد الستار 36 سنه ومقيم بالأقصر، محمد عزت فتحي 30 سنه ومقيم بالاقصر، عبد الله سعيد السيد 24 سنه ومقيم بالإسماعيلية، عمر جاد الرب هاشم 24 سنه ومقيم بقنا، احمد سلامه هلمان 20سنه ومقيم بشمال سيناء، محمود علي اسماعيل 15 سنه ومقيم بمحافظة قنا وبركات محمد أبو الوفا 29 سنة، خالد عبد المنعم حسن 30 سنة، ومقيمون بمحافظة قنا محمود ربيع فتحي 30 سنة، زكريا إبراهيم زكريا 30 سنة، ومقيمان بمحافظة بني سويف، طاهر يحي عبد العزيز، 24 سنة، ومقيم بمحافظة الشرقية، محمد شعبان فتح الباب 29 سنة، ومقيم سمسطا ببني سويف، حسين كمال رمضان 30سنة.