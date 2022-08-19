نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة فى قطاع المياه والصرف.. صور

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية فى كافة قطاعات العمل العام ، مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولاً بأول.

وتفقد نائب المحافظ أحمد شعبان، محطة تنقية مياه الشرب ببلانة التابعة لمركز نصر النوبة ، والجارى إنشاؤها على مساحة 700 م2 وبتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم ، وبنسبة تنفيذ 18 % ، ومن المقرر نهوها فى سبتمبر القادم.

ويهدف إنشاء المحطة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بما يضمن إستدامة الخدمة بعد نهو المشروع وتضم 2 طلمبة لتغذية قرى بلانة وأدندان ضغط 8 بار ، والأخرى لتغذية قرى شرق المحطة بدءاً فيما بعد قرية أدندان وحتى قرية خريت ، وهو الذى يتوازى مع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو بنظام الديناساند بطاقة 35 ألف م3/يوم ، 70 ألف م3/يوم ، والتى تصل تكلفتها التقديرية إلى 245 مليون جنيه.