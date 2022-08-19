نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة فى قطاع المياه والصرف.. صور

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية فى كافة قطاعات العمل العام ، مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولاً بأول.
وتفقد نائب المحافظ أحمد شعبان، محطة تنقية مياه الشرب ببلانة التابعة لمركز نصر النوبة ، والجارى إنشاؤها على مساحة 700 م2 وبتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم ، وبنسبة تنفيذ 18 % ، ومن المقرر نهوها فى سبتمبر القادم.
ويهدف إنشاء المحطة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بما يضمن إستدامة الخدمة بعد نهو المشروع وتضم 2 طلمبة لتغذية قرى بلانة وأدندان ضغط 8 بار ، والأخرى لتغذية قرى شرق المحطة بدءاً فيما بعد قرية أدندان وحتى قرية خريت ، وهو الذى يتوازى مع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو بنظام الديناساند بطاقة 35 ألف م3/يوم ، 70 ألف م3/يوم ، والتى تصل تكلفتها التقديرية إلى 245 مليون جنيه.
نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة (1)
نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة (2)
نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة (3)
نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة (4)
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