ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حركة تداول السفن والحاويات اليوم، داخل الميناء، وتضمن بيان هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل 9 سفن متنوعة، بينما غادره 11 سفينة أخري، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28230 طن تشمل : 350 طن يوريا و 7630 طن اسمنت و 900 طن رمل و 19350 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48378 طن تشمل : 2658 طن ابلاكاش و 24881 طن ذرة و 3106 طن أرز و 318 قطن و 7114 طن حديد و 10301 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 111 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 799 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45405 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182594 طنا.

كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2666 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4252 شاحنة.