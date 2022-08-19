اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:16 ص
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مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران بينها 5 من التشيك و4 من إيطاليا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:15 ص
مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران بينها 5 من التشيك و4 من إيطاليا مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرف

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 2000 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية  .
 
وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر وصول اليوم 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من المانيا، 4 من مطارات ايطاليا ، واخرى من هولندا ضمن 122 رحلة دولية اوربية تستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتي اليوم الجمعة.
 
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أنه من بين 122 رحلة طيران التي وصلت لمطار مرسى علم  خلال الأسبوع 115 رحلة دولية، و 7 رحلات  داخلية، ووصلت الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.
 
بينما استقبل المطار خلال الأسبوع، 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.


 


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