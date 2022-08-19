اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:52 م
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مصرع مسن أشعل جاره فيه النار بسبب خلافات الجيرة فى المحلة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:21 م
مصرع مسن أشعل جاره فيه النار بسبب خلافات الجيرة فى المحلة جثة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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توفي مسن يدعي "ح.ع" في العقد السابع من العمر داخل مركز حروق كفر الزيات، متأثرا بإصابته بحروق شديدة من الدرجات الثلاث بعد أن أشعل جاره النيران فيه، بسبب خلافات الجيرة، وقيام المتهم بإلقاء القمامة أمام منزل المجني عليه.

وكانت قرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت قيام شخص بإشعال النيران في جاره بعد أن قام بسكب بنزين عليه بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم ونقل المصاب لمستشفي حروق كفر الزيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة الكبرى، بنشوب مشاجرة بقرية دمرو وقيام شخص بإشعال النيران في جاره.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين أن المصاب يدعي "ح.ع" في العقد السابع من العمر، مصاب بحروق من الدرجات الثلاث.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة مع جاره بسبب خلافات الجيرة وقيام الجار بالقاء القمامة أمام منزل المجني عليه، وتطورت المشاجرة الي قيام المتهم بسكب البنزين على المجني عليه وأشعال النيران فيه وأحدث ما به من إصابات، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

المحلة

مشاجرة

قرية دمرو بالمحلة



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