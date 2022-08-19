مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بـ"صحراوى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى - الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.