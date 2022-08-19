مصرع شاب متأثرًا بطعنات سكين فى أشمون بالمنوفية

لقى شاب مصرعة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابته بعدد من الطعنات بأماكن متفرقة بالجسد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع "ا ح" 28 عامًا، متأثرًا بإصابات من طعنات متفرقة بالجسد وتم نقلة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وبالمعاينة تبين من التحريات المبدئية، أن سبب الوفاة طعنات متفرقة بسكين سددها إليه رجل، علم بعلاقة ابنته بالشاب، فقام بتسديد الطعنات له حتى سقط قتيلا، وتم القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.