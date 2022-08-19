اليوم السابع
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مسلحون يقتحمون فندق جنوبى العاصمة الصومالية مقديشو وسماع دوى إطلاق نار

الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:57 م
مسلحون يقتحمون فندق جنوبى العاصمة الصومالية مقديشو وسماع دوى إطلاق نار الجيش الصومالى
كتب محمد جمال

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ذكرت وسائل إعلام صومالية أن هناك تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والأمن الصومالى فى فندق حياة جنوبى مقديشو.

يذكرأن، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية كانوا يهاجمون جنودا من الجيش الصومالي، بغارة جوية شنها على منطقة نائية في الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الضربة نفذت بالقرب من تيدان، على مسافة 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، فيما كانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تشن هجوما على جنود صوماليين.

وأفاد البيان أنه "وفق حصيلة أولية، قتلت الغارة 13 إرهابيا من حركة الشباب فيما لم يقتل أو يصب فيها مدنيون".


الجيش الصومالى

الصومال

مقديشو

أخبار الصومال



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